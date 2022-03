Capo Stato Maggiore Esercito visita centro selezione

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 03 MAR - Il Capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Pietro Serino, ha visitato il Centro di selezione e reclutamento nazionale che ha sede alla caserma "Ferrante Gonzaga del Vodice" di Foligno.

Ricevuto al suo arrivo dal comandante della Formazione, specializzazione e dottrina della stessa forza armata, generale Salvatore Camporeale, e da quello del Centro, generale Vincenzo Spanò, ha assistito ad un briefing durante il quale sono state esposte le peculiarità del Csrne, le attività concorsuali in itinere e i progetti in fase di sviluppo.

Nel corso della visita, il generale Serino - è detto in una nota dell'esercito - ha inaugurato il progetto di informatizzazione realizzato mediante l'impiego di moderne tecnologie infrastrutturali e info-strutturali dedicate che permette, attraverso l'integrazione di tutte le fasi della selezione del personale, di ammodernare e snellire il processo selettivo, ottenendo un sistema in grado di garantire equità, sicurezza, economicità e trasparenza.

Al termine della visita, il Capo di Stato maggiore dell'Esercito ha incontrato il personale effettivo al Centro e ha manifestato la propria soddisfazione "per l'impegno, la competenza e la professionalità dimostrate". "L'uomo è centrale per l'Esercito - ha detto - e una realtà come quella del Centro di selezione e reclutamento nazionale permette alla forza armata di assolvere appieno la propria missione e in maniera adeguata, con una innovazione tecnologica nel processo di reclutamento di grandissima avanguardia. Un Ente fondamentale e un punto di riferimento non solo per l'Esercito ma anche per la città di Foligno e la sua cittadinanza con cui ha stretto una fortissima sinergia". (ANSA).