Azienda ospedaliera di Terni e Usl Umbria 2 dal prefetto

(ANSA) - TERNI, 03 MAR - Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Pasquale Chiarelli, e il direttore generale della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, hanno partecipato giovedì mattina all'incontro on-line convocato dal prefetto Emilio Dario Sensi, a seguito dell'indizione dello stato di agitazione sindacale annunciato nei giorni scorsi.

"Ringraziamo il prefetto - spiegano in una nota congiunta il direttore Chiarelli e il direttore De Fino - per la disponibilità e la cordialità con cui ha favorito il confronto tra le parti, e ringraziamo i rappresentanti dei lavoratori per le sollecitazioni espresse. Nell'ambito del tavolo, entrambe le aziende si sono rese disponibili ad ascoltare le richieste presentate, ribadendo anche in questa sede la volontà comune di attivarsi per accogliere, al massimo delle proprie possibilità, le questioni sollevate". (ANSA).