Verini dopo incendi Terni, verificare la qualità dei controlli

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - L'on. Walter Verini, Pd, ha rivolto un'interrogazione al Ministro dell'Interno al fine di sollecitare un intervento di "verifica sulla qualità dei controlli e del monitoraggio degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti e materiali speciali, con particolare attenzione alle zone interessate dagli episodi più recenti, nonché sulle azioni di contrasto e prevenzione predisposte dalle autorità e istituzioni".

"Nei giorni scorsi - scrive Verini - si è verificato un grave incendio presso un'azienda di trasporti, a Terni, che ha interessato gazebo e capannoni contenenti materiali in legno e plastica, e, solo una settimana prima, un altro rogo di vaste proporzioni aveva interessato l'azienda Ferrocart di Maratta, sempre nel ternano, con evidenti conseguenze in termini di impatto ambientale nell'aria e possibile inquinamento del suolo.

In via precauzionale nel territorio comunale di Terni sono state chiuse le scuole e disposti altri divieti tra i quali la raccolta e il consumo di prodotti alimentari coltivati. Si tratta del sesto rogo di rifiuti in Umbria e il terzo nel territorio di Terni - sottolinea il deputato del Pd - questa situazione è inaccettabile e merita di essere affrontata seriamente e a tutti i livelli senza sottovalutare la portata degli eventi e le possibili circostanze che le hanno determinate". (ANSA).