Primi aiuti alla popolazione ucraina partiti da Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 02 MAR - Primi aiuti alla popolazione ucraina sono partiti mercoledì mattina da Foligno.

Farmaci, generi alimentari a lunga conservazione, vestiti invernali e altri prodotti, tra cui cibo per animali, sono stati raccolti dalla locale comunità ucraina che, dopo averli imballati, l'hanno inviati alla volta del loro Paese.

"Arriveranno a Leopoli, che al momento è stata risparmiata dagli attacchi russi - spiega all'ANSA Elena Khomenko, ucraina originaria di Kiev che da anni vive in Umbria - A Leopoli poi verranno smistati e consegnati alla popolazione".

"Abbiamo ricevuto subito una grande solidarietà da parte della gente che di continuo arriva a consegnarci dei prodotti", aggiunge Elena.

Il centro di raccolta è stato creato presso la chiesa della comunità ucraina, in via Garibaldi, nel centro storico di Foligno. (ANSA).