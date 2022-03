Presidio PerugiAssisi per la pace in Ucraina

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - Una grande bandiera colorata della pace, quella che sventola di solito durante la Marcia PerugiAssisi, stesa a terra. Sopra i cartelli con i nomi dei Paesi di tutto il mondo dove attualmente ci sono guerre. In primo piano i colori dell'Ucraina, per condannare l'invasione da parte della Russia e invocare il cessate il fuoco.

Si presentava così mercoledì mattina a Perugia il presidio organizzato dalla PerugiAssisi in piazza della Repubblica che invitava "tutte le donne e gli uomini di buona volontà ad unirsi a Papa Francesco il 2 marzo per digiunare per la pace in Ucraina". "Senza dimenticare le altre guerre nel mondo" come ha ricordato Flavio Lotti della Tavola della Pace, per poi sottolineare che l'Umbria "ha visto nascere personalità come Francesco, Benedetto e Capitini che hanno sempre guidato i popoli alla pace".

L'invito era rivolto a tutti i cittadini e alle istituzioni umbre. Tra le città presenti, con sindaci e rappresentanti dei vari comuni intervenuti, c'erano Perugia, Bastia Umbra, Spello, Umbertide, Castiglione del lago, Cannara, Cascia, Giano dell'Umbria, Pietralunga, San Venanzo, Gualdo Tadino, Monte Castello di Vibio, Valfabbrica, Costacciaro, Fratta Todina.

Lotti, ricordando poi l'appello di Papa Francesco ha citato le sue parole: "La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra".

A prendere la parola, oltre al sindaco di Perugia Andrea Romizi, è stata inoltre la presidente della Provincia di Perugia nonché sindaco di Assisi, Stefania Proietti: "La prima cosa che possiamo fare come sindaci è quella di muoverci per l'accoglienza. Anche i cittadini, sensibili verso quello che sta accadendo, ce lo chiedono. Nessuna manifestazione è poi inutile, ed essere tutti qua uniti per ribadire la nostra condanna verso questa guerra è importante. Solo la pace è la via giusta".

Dopo l'incontro di Perugia, iniziativa "L'Umbria per la pace in Ucraina" anche ad Assisi, alle 19, con una fiaccolata organizzata in piazza San Francesco. (ANSA).