(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - Dopo giorni di calo, si registra nelle ultime 24 ore in Umbria una lieve risalita della curva degli attualmente positivi al Covid. Sono 9.108 (23 in più nelle ultime 24 ore) secondo i dati della Regione aggiornati a mercoledì 2.

I nuovi casi di positività emersi sono 908, i guariti 881 e si contano altri quattro decessi, 1.742 in tutto.

I ricoveri negli ospedali sono 148, otto in meno, cinque dei quali (erano sei martedì) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 5.801 test antigenici e 2.184 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale sale all'11,37 per cento (8,6 martedì). (ANSA).