Il questore di Terni incontra le comunità di cittadini

(ANSA) - TERNI, 02 MAR - Il questore di Terni, Bruno Failla, ha incontrato mercoledì mattina le comunità di cittadini stranieri residenti in città e in provincia.

I rappresentanti di "Sin Fronteras", "Associazione Culturale Islamica", "Associazione Nuovi Orizzonti", "Royal International" e "Comunità Filippina", comunità che risiedono e lavorano nel territorio ternano da molti anni, hanno voluto incontrare il questore per farsi conoscere e per avviare - spiega la questura - un dialogo fattivo con la polizia di Stato.

Nel corso della riunione, a cui ha partecipato anche il dirigente della Digos ternana, Marco Colurci, il questore Failla ha espresso la massima disponibilità a collaborare con le associazioni di residenti stranieri, stabilendo anche degli incontri periodici per monitorare eventuali criticità ed esigenze delle comunità, sempre all'insegna del rispetto reciproco. (ANSA).