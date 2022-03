Con scusa controllo aria sottraggono oro e contanti

(ANSA) - TERNI, 02 MAR - Con la scusa di dover verificare i valori dell'aria all'interno delle case dopo i recenti incendi si sono introdotti in un'abitazione sottraendo monili in oro e contanti: è successo a Terni e sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

I truffatori si sono presentati presso un'abitazione spacciandosi per tecnici del Comune. In base alla ricostruzione dell'Arma hanno riferito al proprietario che avevano il compito di verificare i valori dell'aria all'interno delle case dopo i recenti incendi nella zona, e lo hanno invitato a depositare tutti i beni in oro ed il denaro che aveva in casa all'interno del frigorifero per non contaminarlo con le sostanze che avrebbe utilizzato. Dopo averlo distratto si sono però appropriati del denaro e dei beni allontanandosi.

Secondo i carabinieri "l'attenzione a tale odioso fenomeno deve rimanere e rimane sempre alta da parte di tutti, delle forze dell'ordine e dei cittadini". "E' importante che chi subisce tale reato - aggiungono - non abbia vergogna o timore di denunciare l'accaduto, lui è vittima del reato e non ha nulla di cui vergognarsi, in casi dubbi è sempre necessario telefonare chiamando il Numero unico di emergenza 112. (ANSA).