Centinaia prodotti in poche ore a centro raccolta per l'Ucraina

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAR - Sono già centinaia i beni di prima necessità che sono stati portati in poche ore all'ecomodulo del parco Chico Mendez di Perugia, uno dei punti organizzati a Perugia per la raccolta di cibo, medicinali e abbigliamento da destinare alla popolazione ucraina.

L'associazione Natura Urbana ha promosso l'iniziativa per manifestare "solidarietà al popolo ucraino". Disinfettanti, guanti monouso, farmaci, latte e alimenti a lunga conservazione sono alcuni dei beni donati da tanti cittadini e già pronti a partire. "La raccolta andrà avanti fino a domani, poi tutto sarà immediatamente spedito", hanno spiegato all'ANSA Lorenzo Salvi e Daniele Ercolani, presidente e vice dell'associazione.

"Appena abbiamo visto quanto stava accadendo abbiamo subito deciso di attivarci". L'associazione si è messa in contatto con la comunità ucraina di Perugia per avviare la raccolta dei beni "che saranno trasportati al confine dove stanno andando persone della comunità di Perugia per portare supporto". "Abbiamo posto in essere una vera scelta di cuore, il senso di comunità di quartiere sta dando un senso fortissimo di coesione un messaggio di pace contro questa insensata guerra, come lo sono tutte". La raccolta fondi andrà avanti fino a domani, giovedì 3 marzo, dalle 15 alle 19. (ANSA).