Priora Cascia, uniamoci nella preghiera per la pace

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 01 MAR - "La nostra comunità invita tutti i devoti di Santa Rita nel mondo ad unirsi a noi nella preghiera per la pace in Ucraina": è l'invito della madre priora del monastero Santa Rita da Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis. "Accogliendo l'appello del Santo Padre, uniremo le nostre voci al grido che si alza al cielo per chiedere che per questo inferno ci sia solo una parola: fine", ha aggiunto.

L'appuntamento è per mercoledì, 2 marzo alle ore 17. Chi non potrà recarsi in basilica, potrà seguire la celebrazione in streaming al canale YouTube del monastero.

"Questa comunione di preghiera - ha evidenziato la religiosa - segna anche il mercoledì delle Ceneri e quindi l'inizio della Quaresima. Perciò, ci auguriamo che Dio ci indirizzi alla conversione del cuore di cui abbiamo bisogno, per accogliere il dono della vita nuova a cui ci apre la Pasqua".

"Invocheremo l'intercessione di Santa Rita che è stata ed è fulgido esempio di dialogo, riconciliazione e pace", ha detto ancora la priora. "Vivendo e amplificando questi valori, lei compie ancora cose straordinarie, perché solo l'amore ci dà il vero potere, quello di creare e non di distruggere", ha concluso. (ANSA).