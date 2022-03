Con sanzioni volley Perugia in semifinale Champions

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAR - Interessa direttamente la Sir Sicoma Monini Perugia la decisione "con effetto immediato" della Cev, organismo europeo della pallavolo, che ha escluso le formazioni russe dalle competizioni europee.

La squadra umbra infatti nei prossimi giorni avrebbe dovuto sfidare lo Zenit San Pietroburgo nel doppio confronto dei quarti di Champions league. Inizialmente era stato disposto che la partita di andata, prevista per il 9 marzo, si sarebbe dovuta giocare in campo neutro. Ora i vertici della Cev hanno inasprito le misure, come per altri sport, dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Una "decisione che quindi annulla di fatto il quarto di finale di Champions League tra Sir Sicoma Monini Perugia e Zenit San Pietroburgo", ha scritto in sintesi la società bianconera in una nota.

La Lega pallavolo, nel commentare la notizia in una nota, ha aggiunto che così Perugia "approda in semifinale". (ANSA).