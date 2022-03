Calo 3,5 per cento attualmente positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAR - Marzo si apre con un calo del 3,5 per cento rispetto a lunedì degli attuali positivi al Covid in Umbria. Sono infatti ora 9.085, 332 in meno. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati in ospedale, 156, uno in meno, mentre sono invariati, sei, i posti occupati nelle terapie intensive. Il sito della Regione riporta altri cinque morti.

Nell'ultimo giorno sono emersi 961 nuovi positivi e 1.288 guariti.

Sono stati analizzati 2.065 tamponi e 9.063 test antigenici, per un tasso di positività sul totale pari all'8,6 per cento (10,2 lunedì). (ANSA).