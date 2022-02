Tre arresti dopo sequestro di 4 chili di marijuana

(ANSA) - NARNI (TERNI), 28 FEB - Tre cittadini albanesi di 21, 34 e 28 anni sono stati posti ai domiciliari dai carabinieri della sezione operativa della compagnia carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di quasi quattro chilogrammi di marijuana. La droga - secondo quanto riporta l'Arma in una nota - era nascosta nel doppio fondo di un borsone scoperto nell'abitacolo dell'auto sulla quale viaggiavano, proveniente da Roma, fermata e controllata a Capitone, frazione di Narni.

La perquisizione domiciliare a casa di uno dei tre, sempre a Narni, ha permesso di recuperare altri 18 grammi di cocaina, già divisi in 27 dosi, del denaro contante provento dello spaccio, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento.

Portati in un'abitazione di Narni per scontare la misura, il giorno seguente all'arresto i tre sono fuggiti. Individuati in un altro appartamento dello stesso comune mentre, secondo gli investigatori, erano in procinto di lasciare il territorio nazionale, sono stati di nuovo arrestati, nella flagranza del reato di evasione, e quindi condotti in carcere.