Scuole precauzionalmente chiuse a Terni dopo incendio

(ANSA) - TERNI, 28 FEB - Scuole precauzionalmente chiuse martedì a Terni in seguito all'incendio che è divampato nei pressi dell'area della ex Polymer a Sabbione. La decisione è stata presa al termine di una riunione in Prefettura.

Nel territorio comunale di Terni - annuncia il Comune - potranno restare aperte solo le scuole di Marmore e Collestatte.

