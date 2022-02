(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di lunedì nella parte esterna di un'azienda di trasporti, in strada di Sabbione, a Terni.

Le fiamme interessano bancali in legno e materie in plastica.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con più squadre.

Al momento si sta provvedendo ad evitare la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti.

Secondo quanto si è appreso, non risultano persone intossicate o ferite in seguite all'incendio.

I vigili del fuoco sanno ancora lavorando per circoscrivere le fiamme. Alcune abitazioni della zona sono state fatte evacuare.

A supporto delle squadre di Terni dei vigili sono intervenute altre squadre da Perugia e una dal comando di Rieti. Il forte vento e la quantità di materiale in fiamme stanno rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento.

