Boranga, auguro a Buffon di vincere il campionato

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 28 FEB - "Quando uno se la sente, nessun problema". Lamberto Boranga, medico sportivo e storico ex portiere, commenta così il prolungamento del contratto di Gianluigi Buffon con il Parma fino al 2024. "Io ho giocato fino a 44 anni tra i professionisti", racconta Boranga all'ANSA subito dopo un allenamento. "Se uno ha le capacità fisiche e tecniche e si sente in condizione di poter affrontare un campionato di Serie B, non c'è nessun problema".

In ambito sportivo "dal punto di vista medico a 44 anni uno ha ancora da dire parecchio", ha aggiunto Boranga, folignate classe 1942, che nella sua lunga carriera, dopo quella del Perugia ha indossato tante divise. Anche quella del Parma, alla fine degli anni '70, e per questo ha fatto un augurio a Buffon. "Speriamo per lui sia un nuovo campionato vincente con il Parma, io ci ho giocato e gli auguro di vincere il campionato". "Probabilmente - racconta Boranga, impegnato da lungo tempo con importanti risultati anche nell'atletica - anche io potrei giocare una partita, ma non in B, magari in una categoria più bassa". Oltre che per il portiere campione del mondo 2006, un pensiero l'ex biancorosso l'ha rivolto anche "al mio amico e collega" Dino Zoff, che compie oggi 80 anni. "Probabilmente a maggio giocherò una partita, lo chiamo e gli dico gioca anche tu, almeno diamo una dimostrazione che i portieri hanno una marcia in più".

(ANSA).