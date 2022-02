Al punto vaccinale ospedaliero di Perugia via a quarta dose

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - In attuazione della programmazione della campagna vaccinale regionale che ha recepito le disposizioni della struttura commissariale nazionale, al punto vaccinale ospedaliero di Perugia prenderanno il via, da mercoledì 2 marzo, le somministrazioni della quarta dose "booster" del vaccino anti Covid-19.

La vaccinazione è rivolta a soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria (per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido) che hanno già ricevuto la terza dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario da almeno 120 giorni.

Al punto ospedaliero che si trova al Cou (Centro odontostomatologico universitario), situato dietro l'Ellisse - Polo unico didattico di Medicina e Chirurgia, sono previste circa 60 inoculazioni per ciascuna delle giornate di apertura: 2-8-15-21 marzo.

Gli aventi diritto hanno già ricevuto un Sms dalla Regione per la prenotazione.

Intanto, al punto vaccinale ospedaliero di Perugia, proseguono le somministrazioni del vaccino in "ambiente protetto".

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, oltre 40mila dosi. (ANSA).