Task force polizia dopo nevicate in provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - Task force della questura di Perugia, dei commissariati della polizia e degli operatori della stradale a seguito delle abbondanti nevicate che in questi giorni stanno interessando la provincia di Perugia.

Dopo gli interventi di sabato sulla E45 e sulla statale 73Bis, nella giornata di domenica gli agenti della polizia stradale, al fine di mantenere alto il livello di sicurezza e assistenza agli automobilisti, hanno monitorato la zona del folignate, l'area di Castelluccio di Norcia e dell'assisano dove il Monte Subasio è imbiancato.

La Questura - in una nota - raccomanda "massima prudenza alla guida e il rispetto dell'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Prima di mettersi in viaggio, per non incorrere nei disagi provocati dalle intemperie, è importante informarsi sulle condizioni di viabilità. A tal fine, molto utile è il sito della Polizia di Stato dove è possibile consultare il piano neve, con le informazioni utili sulla circolazione stradale in situazioni di criticità". (ANSA).