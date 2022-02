Sindaci Lega, pronti ad accogliere famiglie in fuga

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - "Siamo pronti a fare la nostra parte e ad accogliere le famiglie ucraine in fuga dalla guerra": ad annunciarlo sono i sindaci della Lega Umbria, Manuel Petruccioli, responsabile enti locali (Giano dell'Umbria), Leonardo Latini (Terni), Stefano Zuccarini (Foligno), Luca Carizia (Umbertide), Francesca Mele (Marsciano), Virginio Caparvi (Nocera Umbra), Fabrizio Gareggia (Cannara), Remigio Venanzi (Polino).

"Le nostre comunità - affermano gli amministratori leghisti in una nota congiunta - si stringono intorno al dolore del popolo ucraino che sta affrontando i giorni più bui. Di fronte a una tragedia umanitaria come questa, siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per garantire sostegno e assistenza. Informeremo i prefetti di Perugia e di Terni della nostra disponibilità a offrire piena collaborazione al Governo in vista dei numerosi arrivi previsti sul territorio italiano e mettiamo a disposizione le nostre strutture per ospitare i profughi in fuga dalla guerra, con particolare attenzione a donne e bambini.

Esprimiamo preoccupazione per l'evolversi della situazione - concludono i sindaci della Lega - e auspichiamo con forza il cessate il fuoco e il ritorno al confronto diplomatico". (ANSA).