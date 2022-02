(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Prosegue il calo dei positivi al Covid in Umbria. Sono attualmente 10.031secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati a sabato 26 febbraio, 251 in meno di venerdì, mentre sono 729 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, il 17 per cento in meno.

I guariti sono 976 e si registrano altri quattro morti, 1.729 in tutto dall'inizio della pandemia.

I ricoverati sono 155, quattro in meno e restano sette i posti occupati nelle terapie intensive.

Sono stati analizzati 6.042 test antigenici e 1.596 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale pari a 9,54 per cento (11,1 venerdì). (ANSA).