Proietti al Florence Mediterranean Mayors' Forum

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - La presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, insieme alla consigliera provinciale Letizia Michelini, ha preso parte al forum dei sindaci del Mediterraneo a Firenze.

Una tre giorni organizzata per rilanciare l'interesse verso l'area mediterranea, attraverso il dialogo tra le sue principali città, promuovendo azioni di supporto per la cooperazione e la pace.

"La Provincia di Perugia è portatrice di un messaggio di pace e di accoglienza riconoscibile e riconosciuta da tutti - ha detto Proietti -, per questo motivo, oggi, essere presenti a questa iniziativa assume un valore ancora più profondo".

Invitata dal sindaco Dario Nardella, a testimonianza dei buoni rapporti della città di Firenze con la Provincia di Perugia - sottolinea una nta dell'ente - insieme ai numerosi sindaci intervenuti, la presidente ha constatato i benefici che provengono dall'intensificare le collaborazioni a favore della pace, della giustizia, della convivenza fraterna e delle giovani generazioni.

"In questi giorni - ha continuato la presidente - azioni di guerra si sono verificate contro l'Ucraina. Sentimenti di forte dolore hanno colpito i nostri cuori, i quali congiuntamente auspicano che la violenza e le armi siano bloccate, così da evitare grandi sofferenze al popolo ucraino e iniziare un percorso per ricostruire la pace. Nel prossimo consiglio provinciale, su iniziativa dei consiglieri di maggioranza, verrà discusso un ordine del giorno per la pace con l'intento di ribadire la nostra ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ed esprimere piena vicinanza e solidarietà al popolo ucraino".

Presente alla giornata anche il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, intervenuto alla sessione congiunta tra sindaci e partecipanti al convegno della Conferenza episcopale italiana, che si è svolto in contemporanea nel capoluogo toscano. (ANSA).