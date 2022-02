Pietra contro il pullman del Benevento calcio, nessun ferito

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Il pullman che trasportava la squadra di calcio del Benevento a Perugia, per la partita di serie B prevista oggi pomeriggio al Curi, è stato colpito da una grande pietra che ha mandato in frantumi il vetro anteriore.

Nessuno è rimasto ferito.

E' successo venerdì sera lungo la E45 nei pressi di Todi, secondo quanto riporta il sito Umbria 24. Il sangue freddo dell'autista ha evitato che il mezzo urtasse altri veicoli. Sono in corso indagini da parte delle forze di polizia. Secondo Umbria 24, sarebbe stata esclusa l'ipotesi che si sia trattato di un evento accidentale. Il mezzo è riconoscibile per le grandi scritte "Benevento calcio" sulle fiancate e sulla parte anteriore.

Il pullman ha avuto un ritardo di oltre un'ora e mezzo sulla tabella di marcia. (ANSA).