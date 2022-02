Laureti, Sassoli ha lasciato vuoto un profondo in Parlamento Ue

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - "La figura di David ha lasciato un vuoto profondo nel Parlamento europeo": è quanto ha raccontato la spoletina Camilla Laureti, entrata al Parlamento europeo dopo la prematura morte di Sassoli.

"Ho avuto modo di toccare anche personalmente con mano - ha detto - quel che già a distanza avevamo capito: ossia quanto la figura del presidente Sassoli, e la sua memoria, siano enormemente rispettate nel Parlamento a ogni livello, e come il dolore per la sua scomparsa abbia un po' toccato tutti: politici, assistenti, funzionari, addetti di segreteria, uscieri, insomma tutto il mondo parlamentare nel suo complesso".

Il Partito democratico di Spoleto ha festeggiato la neo-europarlamentare durante un incontro nella sede di viale Trento e Trieste. "E' un onore pensare che Camilla è iscritta al partito spoletino e che si adopererà per l'Umbria, l'Italia e l'Europa avendo sempre Spoleto nel cuore", ha detto il segretario e vicesindaco Stefano Lisci.

Camilla Laureti, nata a Roma ma residente nella città umbra, "porta un cognome importante per Spoleto - ricorda una nota del Pd locale - e per la sinistra della regione". Pasquale Laureti, avvocato socialista, suo bisnonno è stato commissario prefettizio di Spoleto, suo nonno Mario, a sua volta avvocato, sindaco di Spoleto. Infine si ricorda lo zio Alessandro Laureti, assessore alla cultura della Provincia di Perugia, sindaco di Spoleto, professionista in campo medico.

Laureti è componente delle commissioni Agricoltura e Bilancio e membro sostituto della commissione Politiche regionali. "Farò tutto il possibile per rimanere collegata ai territori del mio collegio - ha detto ancora - l'Umbria e Spoleto avranno un posto speciale". (ANSA).