Appello dall'Università Kiev per corridoio umanitario

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Un appello ad "attivare un corridoio umanitario accademico che riesca a salvare i nostri studenti, affinché possano continuare gli studi, in nome dei valori europei per cui l'Ucraina sta combattendo da otto anni per difenderli dal regime di Putin" è stato lanciato dalla prorettrice dell'Università nazionale di Kiev, Olena Motuzenko, intervenuta in collegamento dalla capitale ucraina al congresso della Sinistra Universitaria-Udu Perugia.

"I ragazzi - ha aggiunto - arriveranno traumatizzati dalla guerra, perciò a loro servirà non solo supporto accademico ma anche l'affetto dei coetanei e delle persone che gli possono stare vicine".

"Purtroppo - ha spiegato, nel video diffuso dagli organizzatori dell'incontro - i nostri studenti sono dispersi in tutta l'Ucraina, non sappiamo dove sono né riusciamo a rintracciarli, mentre quelli che riusciamo a contattare stanno nascosti per mettersi al sicuro dai bombardamenti. Da giorni Kiev, una bellissima città europea, sta diventando un deserto per via delle bombe che stanno cadendo sui palazzi della popolazione civile".

"Ragazzi - ha continuato - questo è l'aiuto che potete offrire, e ricordiamoci che questa non è una guerra che interessa solo l'Ucraina, bensì tutta l'Europa e il mondo intero". (ANSA).