A Foligno anche il vescovo Sorrentino in piazza per la pace

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Anche il vescovo delle diocesi di Foligno e Assisi, mons. Domenico Sorrentino, ha partecipato alla manifestazione in piazza San Domenico, a Foligno, per chiedere il cessate il fuoco e la fine dell'invasione russa: "Si frantumino le pietre dei cuori - ha detto - e torni il tempo del dialogo". Rivolgendosi alla comunità ucraina ha quindi assicurato: "Siamo qui ad accogliervi".

Il vescovo ha voluto portare la sua vicinanza e la sua solidarietà alle mamme e ai bambini dell'Ucraina presenti in piazza e a chi sta soffrendo l'invasione. "Questa guerra - ha affermato, prendendo la parola - porta le lancette della storia un secolo indietro. Non è possibile ancora assistere agli spettacoli di una politica che in nome del potere, dell'economia e di interessi di parte, che non sono certo quelli della gente comune, fa cose di questo tipo. È una violenza inaccettabile, incredibile, ed è bello che l'umanità intera si ritrovi unita con tutte le sue culture migliori, con tutti i suoi valori, per dire 'no', questo non sta bene e non ci sta bene'".

"Desideriamo dire con forza, gridandolo, che il futuro dell'umanità è la solidarietà, è la libertà, è la giustizia per tutti i popoli e per tutte le persone. Basta con le armi", ha quindi proseguito monsignor Domenico Sorrentino, interrotto per un attimo dagli applausi della piazza".

Dal vescovo di Foligno, infine, un invito alla preghiera: "Chiedo anche a chi è di diversa fede e a chi non ce l'ha, di mandare un pensiero positivo e di amore a tutti. Il cuore deve sciogliersi e le pietre dei cuori si devono frantumare, affinché torni il tempo del dialogo e della libertà". (ANSA).