Video con Galliani, Terni orribile e Perugia bellissima

(ANSA) - TERNI, 25 FEB - "Terni è orribile, Perugia è bellissima": stanno facendo discutere, soprattutto a sud dell'Umbria, le parole pronunciate dall'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, proposte in un video che in queste ore sta girando via social.

Il filmato, pubblicato dal sito UmbriaOn, sarebbe stato girato a margine dei funerali dell'ex capitano del Perugia 'dei miracoli' Pierluigi Frosio, celebrati mercoledì a Monza. Si vede Galliani che si rivolge a Silvano Ramaccioni, dirigente sportivo umbro, con un passato anche nel Milan. "Siccome abbiamo giocato a Terni, settimana scorsa, io sono stato a Perugia" gli dice, riferendosi alla partita Ternana-Monza del 15 febbraio, nominando poi un noto hotel e un ristorante del capoluogo di regione.

"Terni orribile? Da milanista stimo Galliani, però magari la prossima volta lo accompagno io per fargli vedere quanto sono belli Terni e il suo hinterland" risponde ironicamente, interpellata dall'ANSA, l'assessore comunale al Turismo e allo Sport, Elena Proietti. "Abbiamo tutto e non ci manca nulla, Galliani venga a vedere" ribadisce l'assessore. (ANSA).