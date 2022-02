Sei tappe a piedi sulle orme dei Protomartiri francescani

(ANSA) - TERNI, 25 FEB - Presentata nella Biblioteca comunale di Terni la guida de "Il Cammino dei Protomartiri francescani", l'anello in sei tappe a piedi tra la stessa Terni, Stroncone, Calvi dell'Umbria, Narni e San Gemini e Cesi. Il volume di Fabrizio Ardito (edizione Ediciclo) è stato realizzato con il sostegno della Regione Umbria e di Sviluppumbria ed in collaborazione con un'ampia rete di associazioni, tra le quali la locale sezione del Cai e la Compagnia dei Romei.

"Questo cammino che parte e ritorna a Terni - ha detto il sindaco Leonardo Latini - è ricco di bellezza in un territorio tutto da riscoprire e costituisce un'esperienza in cui è possibile anche immergersi nella dimensione personale in maniera forte. Il pellegrinaggio che viene presentato è tanto più significativo perché si radica nella spiritualità della nostra terra permettendo di contattare l'antica identità della città e in questo percorso un punto centrale".

Presente all'evento, oltre al vescovo Francesco Antonio Soddu, anche l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa.

"I cammini - ha detto quest'ultima - sono una delle leve più importanti per promuovere il turismo lento e sostenibile.

Sviluppumbria è fortemente impegnata nella loro valorizzazione in un'ottica di networking, ascolto e co-progettazione fra enti pubblici, imprese, università, centri di ricerca, operatori turistici e associazioni religiose e civili come la Compagnia dei romei a Terni e il Cai - Club Alpino Italiano. Sentiamo come parte importante della nostra missione, a supporto della Regione, la responsabilità condivisa di consolidare e potenziare l'offerta di un turismo rispettoso dell'ambiente e dei territori per creare nuova occupazione e nuove fonti di reddito sul territorio regionale, in particolare nelle aree lontane dal turismo di massa". (ANSA).