Pd chiede se verifiche obiettivi vertici Aziende sanitarie

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - l consiglieri regionali del gruppo Pd Fabio Paparelli, Simona Meloni, Michele Bettarelli e Donatella Porzi hanno presentato all'Assemblea legislativa un'interrogazione per conoscere se, "allo scadere dei primi dodici mesi dal conferimento dell'incarico, i direttori delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e quelli delle Asl 1 e 2, siano stati o meno oggetto di verifica rispetto agli obiettivi assegnati, così come previsto dalla delibera di nomina emanata il 31 dicembre 2020".

"Tenuto conto che i contratti, al netto della risoluzione di alcuni di essi, hanno una durata di tre anni, condizionata però - precisano i consiglieri in una nota - alla verifica dei risultati ottenuti dopo i primi 12 mesi, nonché al conseguimento dell'equilibrio economico finanziario aziendale, riteniamo doveroso che i cittadini umbri sappiano se la Giunta regionale abbia provveduto ad assolvere a tale obbligo e quale sia stato l'eventuale giudizio espresso in merito al conseguimento degli obiettivi assegnati, specie nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha presentato molte criticità. La sanità pubblica esce da queste ondate pandemiche fortemente indebolita, con abnormi liste di attesa ed un tasso di ospedalizzazione dei malati non Covid fortemente in calo rispetto alle regioni limitrofe, segno che le patologie ordinarie, anche gravi, non hanno trovato adeguate risposte.

Anche la recente riapertura del bando per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, denota un'evidente insoddisfazione della stessa Giunta regionale rispetto all'operato di taluni direttori. Tuttavia - concludono gli esponenti del Pd - è il momento della trasparenza, del giudizio e delle verifiche, cosicché tutti i cittadini possano giudicare le scelte compiute dai livelli apicali della Regione, anche a fronte di un Piano sanitario regionale inconsistente e dannoso".

