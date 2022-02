Mattarella arrivato a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Norcia. Prima tappa della sua visita alla città di San Benedetto, l'area delle casette Sae di via XX Settembre. Ad attendere il capo dello Stato, alcuni degli sfollati che da cinque anni vivono in questo villaggio che ospita 21 famiglie.

Il presidente si sposterà poi nel centro storico, dove raggiunterà piazza San Benedetto dopo aver attraversato corso Sertorio, partendo da porta Romana. Per Mattarella questa di Norcia è la prima visita istituzionale del suo secondo settennato. (ANSA).