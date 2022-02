Inaugurata la 58/a edizione di Nero Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 FEB - "L'Italia è questa.

Abbiamo dei gioielli che dobbiamo valorizzare. I nostri prodotti agroalimentari sono di fondamentale importanza, li dobbiamo promuovere e soprattutto difendere, anche dagli attacchi che arrivano da chi vorrebbe copiarci". E' quanto ha affermato il sottosegretario all'Agricoltura Francesco Battistoni, in occasione dell'inaugurazione, oggi nella città di san Benedetto, della 58/a edizione di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici. Circa 50 gli stand.

All'inaugurazione erano presenti anche il commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini e, per la Regione Umbria, la presidente Donatella Tesei e l'assessore Roberto Morroni.

"Una giornata davvero unica - ha detto il sindaco Nicola Alemanno - perché si sono concatenate una serie di circostanze fortunate che lasciano sperare per il prossimo futuro.

Inauguriamo la 58/a edizione della mostra mercato e abbiamo anche acceso la Fiaccola di san Benedetto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella". "Abbiamo le carte in regola - ha aggiunto, fra l'altro, Tesei - per poter dire a chi vorrà venirci a visitare che l'Umbria è una regione sicura. La nostra zona bianca, che non abbiamo mai perso, è sicuramente un bollino di attrattività". La manifestazione continuerà sabato 26 e domenica 27 febbraio.

Tra prosciutto Igp e norcinerie, prodotti caseari, lenticchie Igp di Castelluccio e prodotti di apicultura, protagonista assoluto resta il tartufo nero pregiato, da acquistare direttamente dagli espositori o assaporare nei ristoranti della città, scegliendo i menù appositamente creati per l'occasione al costo di 60 euro.

Il programma prevede, fra l'altro, sabato 26, alle 10.30 in piazza San Benedetto, il convegno "Distretti del cibo: nuove forme di aggregazione per lo sviluppo del territorio". Domenica 27 si aprirà con l'Assemblea nazionale delle Città del tartufo, di cui Norcia è socio fondatore. Molti gli eventi collaterali previsti.

Sul fronte viabilità, sono stati riaperti la galleria di Forca di Cerro (da e per Spoleto) e il traforo di Forca Canapine "San Benedetto" (da e per la Salaria, direzione Marche/Lazio) per l'intero weekend. (ANSA).