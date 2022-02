Chiude hub vaccini Terni, infermiere "abbiamo vinto"

(ANSA) - TERNI, 25 FEB - "Per dieci mesi, tutti i giorni anche in quelli di festa, siamo stati qui con dedizione.

Duecentomila vaccinazioni si 'vedono' tutte, ma la chiusura di questo hub ora vuole dire avere vinto e non perso. E' una cosa bella": c'è gioia e soddisfazione nelle parole di Paolo Sgrigna, coordinatore infermieristico del distretto di Terni dell'Usl Umbria 2, alla vigilia della chiusura del punto vaccinale territoriale cittadino, il più grande dell'Umbria, attivo dal 24 aprile scorso nella palestra dell'istituto Casagrande.

Le vaccinazioni anti-Covid per adulti e ragazzi over 12 verranno infatti trasferite presso la sede centrale dell'azienda sanitaria. Il direttore generale dell'Usl Umbria 2 Massimo De Fino, insieme al sindaco di Terni, Leonardo Latini, e alla presidente della Provincia, Laura Pernazza, ha voluto ringraziare personalmente il personale impegnato nel centro.

"Ad aprile c'era paura, ma la sfida è stata superata in maniera brillante" ha commentato la dottoressa Paola Calcagno, responsabile posizione organizzativa assistenza infermieristica dell'area nord dell'Usl. "Ora le vaccinazioni proseguiranno con numeri sicuramenti ridotti - ha aggiunto -, ma avere contribuito a vaccinare la cittadinanza, anche pediatrica, con percentuali così importanti ci fa essere contenti".

Tra le 200 persone che in totale hanno operato nella struttura pure i volontari della Protezione civile e delle associazioni di volontariato. "Per tutti noi è stata un'esperienza straordinaria e incredibile, che ci auguriamo rimanga unica" ha detto Fiorella Chiappelli, del gruppo comunale della ProCiv. "Siamo venuti a contatto con umanità a 360 gradi - ha continuato -, con più svariate problematiche. La cosa che ci fa felici è che le persone ci hanno visto come punto di riferimento".

Per il dg De Fino, la chiusura dell'hub è "un buon segno, perché significa che stiamo tornando verso la normalità".

(ANSA).