Al via anche in Umbria prenotazioni per Novavax

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Al via anche in Umbria le prenotazioni per la somministrazione anche del vaccino Novavax.

Lo ha annunciato la Regione.

A partire dal 26 febbraio, sul portale regionale dedicato alle vaccinazioni sarà infatti possibile prenotare le nuove somministrazioni che saranno erogate dal 1 marzo. Pertanto i cittadini potranno fissare la data per la somministrazione del vaccino, compreso il Novavax che, come reso noto dalla struttura commissariale nazionale, sarà consegnato in Umbria il 27 febbraio. Alla regione sono state destinate 14 mila dosi.

(ANSA).