Tesei, serve cessate fuoco e tavolo diplomatico

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - "Ferma condanna dell'attacco russo" in Ucraina da parte della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. "E' necessario l'immediato cessate il fuoco e l'apertura di un tavolo diplomatico" scrive sul suo profilo Facebook.

"L'Europa deve far fronte comune - ha sottolineato ancora Tesei - per bloccare il conflitto. Il dialogo è centrale per evitare vittime e scongiurare le ricadute economiche sugli Stati europei". (ANSA).