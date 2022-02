Sindaco Norcia, San Benedetto chiede fine guerra

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 FEB - "Si metta fine a ogni operazione militare in Ucraina, ve lo chiede San Benedetto di Norcia, santo patrono d'Europa": è l'appello della città umbra, Nicola Alemanno a poche ore dall'attacco russo a Kiev. Lo fa attraverso l'ANSA.

"Quello a cui stiamo assistendo - sottolinea Alemanno - è di una gravità inaudita che accade proprio nel cuore dell'Europa.

Il tutto avviene in un momento di grande fragilità umana e questo ne aggrava ancora di più le conseguenze".

"Da Norcia - ha concluso il sindaco - non può che alzarsi un grande appello alla pace e all'unità tra i popoli". (ANSA).