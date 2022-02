In Umbria scende tasso positività dei test Covid

(ANSA) - PERUGIA, 24 FEB - Leggera discesa per il tasso di positività dei test Covid eseguiti in Umbria nell'ultimo giorno, 8,9 per cento rispetto al 9,88 di mercoledì e al 10,4 di giovedì della scorsa settimana. Altro piccolo calo anche per i ricoverati negli ospedali, 164, due in meno, con sei posti occupati nelle terapie intensive, meno due. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione.

Per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi sono meno di mille, 777 nell'ultimo giorno, con 955 guariti e un nuovo morto.

Gli attualmente positivi scendono a 10.327, 179 in meno.

I tamponi analizzati sono stati 2.027 e i test antigenici 6.695. (ANSA).