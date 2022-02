Sindaco Assisi responsabile transizione ecologica Ali

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 FEB - Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, è stata nominata responsabile dell'area Transizione ecologica di Ali, Lega delle autonomie locali italiane. Lo ha reso noto il presidente nazionale Matteo Ricci che nella stessa comunicazione ricorda che con tale nomina Stefania Proietti assume anche l'incarico di componente effettivo dell'esecutivo nazionale dell'associazione.

Dal presidente regionale dell'Ali Massimiliano Presciutti sono arrivate al sindaco di Assisi le felicitazioni e gli auguri di buon lavoro.

"Questa nomina - ha affermato Stefania Proietti, attraverso una nota del Comune - mi rende orgogliosa perché si tratta di un ambito estremamente importante in particolare in questo momento storico. La transizione ecologica si pone l'obiettivo di realizzare un totale processo di cambiamento, un rilancio dell'economia che mette al centro la tutela e il rispetto dell'ambiente. E' importantissimo il ruolo delle città nella lotta al cambiamento climatico, con strumenti come il patto dei sindaci e le scelte di sostenibilità che le amministrazioni e i cittadini possono compiere ogni giorno. Accolgo, inoltre, questa nomina con piacere perché è conferita al sindaco di Assisi, città-messaggio e patria della custodia del creato per San Francesco, patrono dell'ecologia". (ANSA).