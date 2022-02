Fisico, epidemia sta finendo ma non ancora finita

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - L'epidemia di Covid "sta finendo, ma non è ancora finita". A dirlo sono i modelli matematici con il quale il fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia Luca Gammaitoni sta seguendo l'evoluzione del quadro in Umbria. Analisi proposta attraverso il suo profilo Facebook.

"Sebbene tutti i segnali siano incoraggianti (calo dei nuovi contagi, calo degli attualmente positivi, calo delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive) - sostiene Gammaitoni - dobbiamo ricordare ai noi stessi e ai nostri cari, che ci sono ancora oltre 800 nuovi contagi ogni giorno, solo in Umbria. Ne fanno le spese perlopiù (ma non solo) persone giovani e giovanissime che mostrano ancora un limitato tasso di vaccinazione oltre a persone sopra i 50, perlopiù non vaccinate.

Possono contagiarsi anche persone plurivaccinate, anche se i sintomi sono in genere lievi".

"Dobbiamo essere contenti di come sta evolvendo l'epidemia - spiega ancora il professor Gammaitoni - ma la contentezza non deve farci dimenticare la prudenza. Coraggio che il futuro può essere migliore del passato e questo, in gran parte, dipende da noi". (ANSA).