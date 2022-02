Commissario, ricoverati Covid prevalentemente non vaccinati

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Gli ospedalizzati e i deceduti per il Covid "sono prevalentemente soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose, o non vaccinati": a ribadirlo è il commissario umbro per l'emergenza Massimo D'Angelo che rinnova l'invito, a chi non lo avesse già fatto, a vaccinarsi. "La vaccinazione - afferma - rimane il pilastro fondamentale di difesa contro il Covid".

"Anche i due decessi registrati il 23 febbraio - sottolinea D'Angelo - sono di due donne over 80, entrambe non vaccinate.

Questo dato - conclude il commissario - dovrebbe far riflettere coloro che ancora non sono convinti".

Attualmente in Umbria - in base ai dati della Regione - ha ricevuto una dose di vaccino l'85,74 per cento della popolazione vaccinabile, due l'85,64 e tre il 62,64 per cento. (ANSA).