All'Umbria 14 mila dosi vaccino Novavax

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Sono 14 mila le dosi di vaccino Novavax assegnate all'Umbria dalla struttura commissariale nazionale: lo rende noto il commissario per la gestione dell'emergenza in Umbria, Massimo D'Angelo.

"Nella mattinata del 23 febbraio, dopo un'ulteriore interlocuzione con la struttura nazionale per la gestione dell'emergenza - dice d'Angelo attraverso una nota della Regione - abbiamo avuto contezza del numero delle dosi che arriveranno in Umbria, mentre non sappiamo con certezza la data della consegna. Comunque, a livello regionale stiamo predisponendo affinché nei vari distretti il vaccino possa essere somministrato a partire dai primi giorni di marzo". (ANSA).