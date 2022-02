Via libera a mozione Lega su turismo accessibile in Umbria (2)

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - L'Aula di Palazzo Cesaroni, con voto unanime dei presenti (14) e quindi in maniera condivisa, ha dato il via libera ad una mozione promossa dal consigliere Daniele Carissimi (Lega) che mira alla "promozione e sostegno dei Comuni nella realizzazione di iniziative di turismo accessibile e nell'adesione al progetto 'Bandiera Lilla'".

Attraverso questo atto di indirizzo la Giunta regionale viene impegnata a "sensibilizzare, promuovere e sostenere i Comuni della regione, con particolare riguardo a quelli che rappresentano mete turistiche di particolare interesse, nell'avvio di iniziative e progetti di turismo accessibile, incentivandone la candidatura alla rete dei comuni 'Bandiera Lilla', onde contribuire al rilancio dell'economia regionale e allo sviluppo di una società inclusiva".

Nell'illustrazione dell'atto, Carissimi ha rimarcato che "dal rapporto Istat 'conoscere il mondo della disabilità' (dicembre 2019) emerge che le persone diversamente abili con limitazioni gravi che impediscono loro di svolgere attività abituali in Italia sono 3,1 milioni (5,2 per cento della popolazione). A livello territoriale, l'Umbria è la regione con la quota più elevata di persone con disabilità in Italia (8,7 per cento). Dal documento 'Programma d'azione regionale 2019-2021' dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità emerge che, tra le persone con restrizioni alla mobilità, il 74,3 per cento ha difficoltà nell'uscire da casa, il 71,3 per cento ha problemi ad accedere agli edifici ed il 61,1 per cento ha difficoltà ad usare mezzi pubblici. Dal medesimo documento si evince che la Regione dovrebbe perseguire il raggiungimento della piena accessibilità in tutte le sue forme e nei diversi campi di applicazione".

"Con specifico riferimento all'ambito del turismo, nel Programma di azione regionale 2019-2021 - ha aggiunto - si evidenzia la necessità di incentivare i proprietari e gestori di strutture turistico ricettive ad adeguare i propri servizi ed ambienti alle esigenze di questa specifica clientela e promuovere quelle strutture che dimostrano di aver adottato accortezze utili ad elevare la qualità inclusiva della propria struttura". (ANSA).