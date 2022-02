Prorogate mostre Palazzo Baldeschi e Museo Accademia

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Sono state prorogate fino al 25 aprile, a Palazzo Baldeschi e al Musa, Museo dell'Accademia, a Perugia, le mostre #Incursioni e Andate\Ritorni, che presentano una selezione di opere provenienti dalla Galleria nazionale dell'Umbria "in dialogo" con quelle delle raccolte d'arte della Fondazione Cassa di risparmio e della stessa Accademia.

Si tratta - spiegano gli organizzatori - di due progetti originali, nati dalla volontà della tre istituzioni di perseguire gli scopi condivisi della valorizzazione e della fruizione del patrimonio artistico delle rispettive collezioni, valorizzando i tesori d'arte custoditi nei musei. La necessità di "fare rete" e promuovere progetti in sinergia ha permesso inoltre di realizzare una serie di iniziative collaterali, come eventi, visite a tema e attività didattiche.

Per tutti questi motivi e nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, è stato deciso di continuare a dare al pubblico un'offerta espositiva che mira a gettare uno sguardo nuovo, rinnovato dal contesto in cui sono inserite e dai reciproci rimandi, sulle opere d'arte esposte.

La proroga delle due mostre consentirà, inoltre, di mostrare al pubblico parte del patrimonio della Galleria durante la sua chiusura per i lavori di riallestimento. (ANSA).