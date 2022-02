Presentate produzioni progetto "Media locali e territorio"

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Presentate le produzioni selezionate per la prima edizione del progetto "Media locali e territorio" promosso dal Corecom. "Umbria - Borghi in digitale" il tema dell'iniziativa.

I primi tre classificati per la sezione tv sono stati Trg Media, Rtua e Umbria Tv, mentre Radio Gente Umbra e Umbria Radio si aggiudicano rispettivamente il primo e il secondo posto tra le radio.

La presentazione si è svolta presso la sala del Consiglio provinciale.

Il progetto, come ha ricordato la presidente del Corecom Elena Veschi, è rivolto a produzioni multimediali originali con contenuti a carattere informativo (informazione di servizio, dossier di inchiesta, reportage, documentari) sulle buone pratiche di digitalizzazione nei piccoli borghi dell'Umbria o sulle iniziative allo studio riguardanti il tema in oggetto. "La pandemia ha messo in evidenza l'esigenza di avere connessioni veloci - ha affermato - con lo smart working che sta poi diventando sempre più una realtà. Connettere tutto questo nel contesto dei piccoli borghi può contribuire anche a non farli spopolare, ad esempio creando dei veri e propri smart village".

Presenti alla cerimonia - oltre agli altri membri del Corecom, Giuseppina Bonerba e Mirko Minuti che insieme alla presidente Veschi hanno ideato il progetto - anche gli autori dei servizi audiovisivi e radiofonici, dedicati ad esempio a borghi come Sellano e Castel Giorgio, ammessi al contributo: Cinzia Tini per Trg, Gabriele Pelliccia per Rtua, Alessandro Catanzaro per Umbria Tv, Fabio Luccioli per Rgu e Federico Fabrizi e Francesco Panti per Umbria Radio.

In rappresentanza della commissione è intervenuta la giornalista Donatella Miliani sottolineando come siano stati "di pregio" tutti i lavori premiati.

A moderare l'incontro è stata la vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Donatella Binaglia. (ANSA).