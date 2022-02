De Luca,Regione si occupi questione ambientale Conca ternana

(ANSA) - TERNI, 22 FEB - "È ora che la giunta regionale si occupi seriamente della questione ambientale ternana. Queste polveri, che abbiamo ribattezzato 'aria di Prisciano', sono la quotidiana condanna di migliaia di cittadini dell'Umbria del sud, insieme a metalli e puzza di plastica bruciata. In questi casi la legge dice che bisogna intervenire con un piano e attuare misure per riportare i livelli nella norma". A dirlo, in una nota, è il consigliere regionale M5s Thomas De Luca, che ha portato in assemblea legislativa un barattolo appunto di "aria di Prisciano", il quartiere di Terni dove si concentra il fenomeno delle polveri sottili, lasciandolo sui banchi della giunta. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha infatti discusso l'interrogazione a risposta immediata dei consiglieri De Luca e Fabio Paparelli (Pd) su "Gravi omissioni e ritardi nella risposta all'accesso agli atti in merito al superamento del valore obiettivo del nichel ai sensi del d.lgs 155/2010".

"Non ci bastano - prosegue - le risposte negazioniste sul tema ambientale di questa giunta secondo cui tutto questo sarebbe colpa dei caminetti e delle carni cotte alla brace. Così oggi abbiamo portato l'aria che respirano tanti ternani. Quello strato di colore grigiastro che ricopre le foglie sugli alberi o sui tetti delle case, sulle macchine che vengono costantemente ricoperte, sulle strade e sui lastricati di porfido nero che diventano bianchi. Abbiamo mostrato alla presidente Tesei come, grattando questo strato, la polvere che ne esce si attacca a una comune calamita. Abbiamo fatto questo esperimento per mostrare come ciò che la maggioranza nel Piano regionale della qualità dell'aria afferma essere il prodotto di caminetti, stufe e carni cotte alla brace, sia in realtà una polvere metallica".

Secondo De Luca a Prisciano "per il secondo anno consecutivo, e per cinque anni su sette da quando è iniziato il monitoraggio, i valori di concentrazione di nichel nell'aria sono stati al di sopra dei limiti di legge. E i valori di Prisciano non sono i peggiori. Lo studio scientifico svolto dal dipartimento di chimica dell'Università La Sapienza ha evidenziato valori simili di media a Borgo Bovio, a via Carrara e addirittura più alte in pieno centro città". (ANSA).