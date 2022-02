Cucinelli dona abiti a malati ospiti residence Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Per un attimo la sala della Bomboniera del Residence "Daniele Chianelli", che a Perugia ospita giovani, ragazzi e adulti in cura presso l'Ematologia e l'Oncoematologia pediatrica dell'ospedale e le loro famiglie, si è trasformata in una boutique di lusso e gli ospiti della struttura hanno sognato di essere in Madison Avenue a New York o a Parigi in in Fabourg Saint Honoré: è il regalo di Brunello Cucinelli che ha fatto recapitare alla struttura decine di capi da donare ai pazienti e ai loro congiunti. "È stato bello ed emozionante - ha detto Franco Chianelli - vedere pazienti e familiari, persone che da mesi vivono l'ansia e la paura del percorso di malattia, che per un pomeriggio sembrava avessero messo un po' da parte questi sentimenti. Si sono misurati i capi, dati consigli e fatti complimenti a vicenda proprio come se fossero in una bellissima boutique e non in una struttura protetta per malati di leucemie, linfomi mielomi e tumori. Per questo dono, che supera anche il grande valore dei capi, perché rappresenta affetto e calore umano siamo immensamente grati a Brunello Cucinelli, alla sua famiglia e all'intera azienda". L'iniziativa - spiega il Comitato Chianelli - è nata nell'ambito del progetto "Cucinelli for Humanity" che ha l'obiettivo di destinare quei capi di abbigliamento che a causa dell'interruzione temporanea delle vendite, durante la pandemia si trovano ancora nelle boutique dell'azienda di Solomeo. Molti i messaggi di ringraziamento che i pazienti hanno voluto inviare personalmente a Brunello Cucinelli. "Il suo gesto è venuto dal cuore e ci ha regalato un momento gioioso"; "la ringraziamo per questo splendido regalo, grazie al quale oggi siamo più eleganti, ma la cosa più importante è aver ricevuto da lei la carezza del suo affetto e della sua vicinanza"; "abbiamo cercato a lungo le parole giuste per esprimere la nostra profonda gratitudine. È in casi come questo che ci si rende conto di come poche parole non riescano ad esprimere il nostro ringraziamento per un gesto carico di significato che abbiamo apprezzato di cuore". (ANSA).