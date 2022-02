Trovato a guida con tasso alcol cinque volte più del massimo

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - E' stato trovato alla guida con un tasso alcolemico risultato cinque volte superiore al limite massimo consentito un cinquantaquattrenne fermato dalla polizia stradale di Perugia nel corso dei servizi di vigilanza e prevenzione delle "stragi del sabato sera".

Gli agenti sono intervenuti nei pressi dello svincolo del raccordo Perugia-Betolle per la presenza di un'auto in sosta nel varco divisorio delle due carreggiate. Alla vista della pattuglia, l'auto ha repentinamente ripreso la corsa e gli operatori, a quel punto, si sono messi all'inseguimento.

Arrivati all'altezza dello svincolo di San Faustino, l'uomo ha fermato la marcia. Considerate le sue condizioni - riferisce la Questura - la polizia stradale lo ha sottoposto all'alcoltest che ha dato esito positivo.

Il cinquantaquattrenne è stato così denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo. (ANSA).