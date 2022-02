Spento incendio rifiuti a Terni, si indaga sulle cause

(ANSA) - TERNI, 21 FEB - È stato spento intorno alle 6 di lunedì mattina l'incendio divampato nel pomeriggio di domenica alla Ferrocart, azienda di trattamento rifiuti, nella zona industriale di Maratta, a Terni.

Sul posto sono ancora in azione le squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di smassamento e bonifica, per evitare che il rogo possa riprendere a causa di eventuali focolai. Il fuoco ha interessato un'ingente quantità di plastica e carta destinata alla raccolta differenziata, oltre ad alcuni impianti dell'azienda, come presse e nastri trasportatori.

Dopo i rilievi dell'Arpa per valutare le conseguenze dell'incendio dal punto di vista ambientale, sono stati avviati i rilievi di polizia giudiziaria da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali per capire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, anche se quella dolosa - in base a quanto si è appreso - appare al momento la meno probabile. Le fiamme, partite a poca distanza dalla recinzione dell'azienda, potrebbero essere divampate per un'autocombiustione del materiale, forse anche a causa della presenza di batterie. Al vaglio anche l'ipotesi di un guasto tecnico, anche se gli impianti non erano in funzione quando è divampato il fuoco in quanto l'azienda era chiusa. (ANSA).