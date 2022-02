Si monta gru per ricostruire Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 FEB - È iniziato il montaggio della gru per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia. È alta 40 metri ed ha un braccio largo 52 che sarà montato nella giornata di martedì, mentre la base che lo sorregge è stata già fissata.

I lavori da parte delle ditte incaricate - la "Tecno gru" di Ascoli Piceno, la "Mondo gru" di Pescara e la "Martinelli" di Gubbio - si sono svolti sotto una pioggia battente che ha interessato per tutta la giornata la città di Norcia, impedendo così di portare a termine il montaggio del braccio meccanico. La gru installata è di ultima generazione, ha una portata di 30 quintali ed è realizzata da una ditta italiana, la "Fm gru" di Piacenza.

Quella che è andata in scena nella piazza principale della città è stata un'operazione spettacolare che ha richiamato, malgrado il maltempo, anche alcuni cittadini accorsi in centro per ammirare gli specialisti all'opera.

"È un giorno di straordinaria importanza, atteso da oltre cinque anni e che ci riempie di gioia", ha detto all'ANSA il sindaco Nicola Alemanno, commentando l'installazione della gru.

"Vedere la gru in piazza San Benedetto permette di guardare al futuro con grande fiducia", ha concluso il sindaco. (ANSA).