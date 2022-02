Incendio in un appartamento a Terni, soccorsa anziana

(ANSA) - TERNI, 21 FEB - Un incendio è divampato lunedì mattina in un appartamento al piano terra di un condominio di via Piana dei Greci, nel quartiere di San Giovanni, a Terni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento del rogo, che ha coinvolto la cucina dell'abitazione.

Soccorsa dal 118, a causa dello choc, un'anziana che vive all'interno dell'appartamento. La donna - secondo quanto riferito - è in buone condizioni. Sono in corso accertamenti sulle cause delle fiamme. (ANSA).