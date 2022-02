Ferrocart, collaboriamo per verifiche ambientali

(ANSA) - TERNI, 21 FEB - "Al momento l'attenzione della società è rivolta a garantire il ripristino delle aree in piena sicurezza e a collaborare con le autorità di controllo alle verifiche ambientali necessarie": a scriverlo, in una nota, è la Ferrocart, l'azienda di recupero e riciclo materiali di Terni dove nella giornata di domenica si è sviluppato l'incendio che ha interessato un'ingente quantità di rifiuti plastici.

Il rogo, spiega la stessa azienda, è divampato "per cause non note".

Nel comunicato Ferrocart conferma che "le operazioni di spegnimento si sono concluse e che nessun dipendente è rimasto coinvolto".

Ingenti i danni provocati dalle fiamme agli impianti della società, dalla quale sono stati acquisiti da parte degli investigatori impegnati nelle indagini sulle cause del rogo i filmati delle videocamere di sorveglianza. (ANSA).