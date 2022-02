Donatella Tesei torna su Facebook con profilo personale

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - La presidente della Regione Donatella Tesei torna su Facebook con un profilo personale.

"Seppur con i limiti di tempo che i tanti impegni quotidiani mi impongono, perché ritengo giusto e doveroso tenere un filo diretto con tutti voi, anche attraverso questo mezzo" spiega nel primo post pubblicato.

"In questi due anni successivi alla mia elezione - spiega Tesei - sono rimasta lontana da questo spazio di interazione diretta.

È stata una scelta dettata dall'enorme mole di lavoro dovuta all'emergenza pandemica e dalle numerose problematiche pregresse. Questo non mi ha permesso di gestire in prima persona la comunicazione diretta con voi, così come avrei voluto sin dall'inizio. Ho scelto di lavorare in 'silenzio', rimanendo costantemente vicina alla nostra collettività regionale attraverso l'impegno quotidiano e i piccoli e grandi risultati raggiunti. Oltre alla pandemia, che ci ha visto resistere al meglio insieme, abbiamo affrontato numerose tematiche fondamentali per la nostra Umbria. La tenuta ed il rilancio dell'economia, misurata dal Pil che nella nostra regione sta registrando dati migliori rispetto alla media italiana, la ricostruzione che ha beneficiato di una netta accelerazione dopo i primi quattro anni trascorsi invano, i cospicui fondi Pnrr intercettati con la nostra azione, le realizzazioni infrastrutturali e di mobilità per uscire dall'isolamento, i numerosi dossier ereditati che sono finalmente in via di soluzione e il rilancio del turismo.

Trascorso questo lungo periodo complesso e straordinario, la mia esigenza di comunicare direttamente con voi è diventata sempre più forte - conclude Tesei -, allo scopo di raccontare in maniera costante e trasparente ciò che accade nella nostra regione, di ascoltare la vostra voce e amplificarla".